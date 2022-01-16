سلطة الطيران تصدر تنويهاً مهماً بشأن الوافدين والمغادرين من العراقيين والاجانب

2022/01/16 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداصدر سلطة الطيران المدني، اليوم الاحد، تنويهاً بشأن الوافدين والمغادرين من العراقيين والاجانب.وذكر اعلام السلطة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "بناءً على مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تود إدارة سلطة الطيران المدني العراقي أن توضح لجميع شركات الطيران العاملة في مطارات البلاد، البدء بإلزام الوافدين والمغادرين من العراقيين والأجانب بإبراز بطاقة التلقيح الدولية (المحتوية على رمز التحقق IQ)، يثبت تلقي الشخص على الأقل جرعتين بأحد لقاحات كوفيد-19، إضافة إلى فحص (PCR) ، قبل موعد الرحلة ب 72 ساعة".ولفت الى انه "يستثنى من يتعذر عليه لأسباب صحية تثبت ذلك بتقارير طبية، وكذلك الغاء العمل بأستثناء المعتمرين من شرط إبراز البطاقة الدولية للتلقيح".وبحسب البيان، وجّه رئيس سلطة الطيران المدني العراقي نائل سعد عبد الهادي "إدارة المطارات العراقية بتقديم المساعدة اللازمة للملاكات الصحية العاملة في المطارات في حال وجود تزوير في بطاقات التطعيم الدولية، أو فحص (PCR)، وسيتم منعهم من السفر".

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