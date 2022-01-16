2022/01/16 | 14:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت الخبيرة القانونية راقية الخزعلي، الاحد، أن ورقة الكتلة الاكبر وقوائم النواب فيها تقدم لرئيس الجمهورية بعد انتخابه لغرض تكليفها بتشكيل الحكومة.وقالت الخزعلي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “رئاسة مجلس النواب لا تمتلك صلاحية بتسمية الكتلة الاكبير ويجب تسليم ورقة الكتلة الاكبر الى رئيس الجمهورية بعد انتخابه”.واضافت ان “الكتلة الاكثر عددا يتم تسميتها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبيرة قانونية تقدم تفسيرا مختلفا بشأن الكتلة الأكبر) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبيرة قانونية تقدم تفسيرا مختلفا بشأن الكتلة الأكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).