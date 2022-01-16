استهداف مقر نائب عراقي بعبوة ناسفة

2022/01/16 | 14:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر أمنية عراقية بأن مسلحين

مجهولين استهدفوا، السبت، مقر النائب

عن تحالف تقدم، عبد الكريم عبطان، في

شارع 40 بمنطقة السيدية في بغداد.

وأوضحت المصادر أن القوات الأمنية

وسيارات الإطفاء هرعت إلى

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