2022/01/16 | 14:20 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد… أعلن وزير النفط الإيراني جواد اوجي، أن صادرات البلاد النفطية ازدادت بنسبة 40%، مؤكدا بأن عوائد البلاد النفطية بلغت عدة أضعاف.
وكتب اوجي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا: “رئيس الجمهورية أعلن بصوابية زيادة حجم صادرات البلاد النفطية بنسبة 40 بالمائة في فترة الحكومة الثالثة عشرة (الحالية).
وأضاف، أنه “لا شك […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران: الصادرات النفطية ازدادت بنسبة 40%) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وكتب اوجي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا: “رئيس الجمهورية أعلن بصوابية زيادة حجم صادرات البلاد النفطية بنسبة 40 بالمائة في فترة الحكومة الثالثة عشرة (الحالية).
وأضاف، أنه “لا شك […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران: الصادرات النفطية ازدادت بنسبة 40%) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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