ايران: الصادرات النفطية ازدادت بنسبة 40%

2022/01/16 | 14:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن وزير النفط الإيراني جواد اوجي، أن صادرات البلاد النفطية ازدادت بنسبة 40%، مؤكدا بأن عوائد البلاد النفطية بلغت عدة أضعاف.وكتب اوجي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا: “رئيس الجمهورية أعلن بصوابية زيادة حجم صادرات البلاد النفطية بنسبة 40 بالمائة في فترة الحكومة الثالثة عشرة (الحالية).وأضاف، أنه “لا شك […]

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