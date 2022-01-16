الامم المتحدة: نحتاج الى أربعة مليارات دولار لمنع كارثة انسانية في اليمن

2022/01/16 | 14:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد مسؤول رفيع في الامم المتحدة ان المنظمة تسعى للحصول على تبرعات بقيمة 3.9 مليار دولار لمواصلة برامجها الإنسانية في اليمن في عام 2022.ونقلت وكالة رويترز في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن القائم بأعمال الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة […]

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