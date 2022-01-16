الفتح: لقاء العامري والصدر لم يكن بدعوة خاصة

2022/01/16 | 14:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد القيادي في تحالف الفتح محمد جاسم الجيوبراوي , الاحد , ان زيارة رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بالحنانة لم تكن دعوة خاصة من قبل الصدر للعامري وانما تندرج ضمن استمرار التشاور مع التيار.وقال الجيوبراوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان […]

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