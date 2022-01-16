ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الحوالات لأكثر من 171 مليون دولار

2022/01/16 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت مبيعات البنك المركزي ،اليوم الأحد، من الحوالات الخارجية لأكثر من 171 مليون دولار.

وشهد البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته من الدولار بنسبة 25.79% لتصل إلى 200 مليون و73 الفا و235 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي، التي بلغت المبيعات فيه 159 مليونا و 105 الف دولار أمريكي.

وارتفعت مبيعات البنك التي ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات بشكل كبير حيث بلغت 171 مليونا و 733 الفا و235 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 28 مليوناً و 340 ألف دولار بشكل نقدي.

وقام 23 مصرفا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 13 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 187 شركة توسط.

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