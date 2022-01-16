ديالى تحظر كافة انواع الصيد في حوض حمرين

2022/01/16 | 14:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف مسؤول حكومي، الاحد، عن حظر شامل لكل انواع الصيد في حوض حمرين اقصى شمال شرق محافظة ديالى.وقال مدير ناحية السعدية ( 60كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان “حظر كل اشكال الصيد في حوض حمرين ليس جزئي بل شامل ويضم كل المناطق سواء في محيط بحيرة حمرين او […]

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