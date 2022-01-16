2022/01/16 | 14:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر امني في محافظة الانبار ، الاحد، بأن القوات الأمنية استولت على 21 غالون مفخخ بعملية اقتحام مناطق شمالي مدينة الرمادي.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية نفذت عملية اقتحام لمواقع ارتكاز ارهابي داعش ابان سيطرته على منطقة البو طيبان شمالي مدينة الرمادي، على خلفية ورود معلومات استخباراتية افادت بوجود مواد متفجرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستيلاء على 21 غالون مفخخ بعملية اقتحام مناطق شمالي الرمادي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستيلاء على 21 غالون مفخخ بعملية اقتحام مناطق شمالي الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).