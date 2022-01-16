الفصل الثالث عشر : النساء ضمن مصطلح ( قوم ) - أحمد صبحى منصور

2022/01/16 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور الفصل الثالث عشر : النساء ضمن مصطلح ( قوم )كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى الذكورى ) الباب الأول : لمحة عامة الفصل الثالث عشر : النساء ضمن مصطلح ( قوم )أولا : لمحة عامة 1 ـ (قوم ) يشمل الذكور والاناث على السواء .



2 ـ ويشمل الجن والانس .



فالجن أقوام مثل الانس ، ومثل الانس فيهم مؤمنون دُعاة لأقوامهم ، وكفرة .



قال جل وعلا : 2 / 1 :( وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْ ......





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