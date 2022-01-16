أسرة الحوار المتمدن : أنجم بددت الظلمة - حسين علوان حسين

2022/01/16 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_علوان_حسين هم باقة من الأنجم الماسية التي تقحمت دياجير الظلمة الباردة فملأت الشبكة دفئاً و ضياء و سنى في أصعب الأزمان ؛ فلهم من عشاق مستقبل البشرية كل العرفان .



عشرون عاماُ متواصلةً من الكفاح اليومي المضنى في خدمة الانسان بلا حساب و لا مقابل لانهم أدركوا أن ليس بالخبز وحده يعيش الإنسان المتطلع للمجد ؛ فما قيمة الأموال إذا خسرنا الإنسان ؟ أسرة الحوار المتمدن الغراء أدركت أن الإنسان لا يصبح عظيماً إلا بالق ......





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