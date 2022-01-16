الدفاع توجّه دعوة للمتقدمين للقبول في الدورة (112)

2022/01/16 | 14:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجهت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، دعوة للمتقدمين للقبول في الدورة (112).وقالت الوزارة في بيان، إن “على المتقدمين للقبول في الدورة (112) الكلية العسكرية الأولى الذين سبق أن قدموا على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع للفترة من 1 / 8 / 2021 ولغاية 10 / 8 / 2021، وللفترة من 25 / 11 / 2021 […]

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