2022/01/16 | 14:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القرار يستثنى من يتعذر عليه لأسباب صحية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطة الطيران تلزم المسافرين بابراز بطاقة التلقيح الدولية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطة الطيران تلزم المسافرين بابراز بطاقة التلقيح الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).