إسرائيل.. نتانياهو يتفاوض على اتفاق قد يخرجه من المشهد السياسي

2022/01/16 | 14:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتفاوض رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتانياهو، على اتفاق التماس في قضية فساد، وهو اتفاق بشأن إجراءات القانون الجنائي، حيث يقدم المدعي العام تنازلا إلى المدعى عليه مقابل إقرار بالذنب، حسبما أفاد مصدر مشارك في المفاوضات، الأحد.

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