2022/01/16 | 14:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالسرقة وحيازة المخدرات.وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تمكن قسم شرطة النجدة وخلال جهود متميزة من القبض على متهمين اثنين وضبط بحوزتهم مواد مخدرة (7) غرامات نوع كرستال مع 17حبة مخدرة مع أنبولة تعاطي إضافة الى مسدسين”.[…]

ظهرت المقالة القبض على 3 متهمين بالسرقة وحيازة المخدرات في كربلاء أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 3 متهمين بالسرقة وحيازة المخدرات في كربلاء) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 3 متهمين بالسرقة وحيازة المخدرات في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).