نائب يتحدث عن “فرصة ذهبية”.. على الاطار والتيار استثمارها

2022/01/16 | 14:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد عضو الاطار التنسيقي، النائب عن دولة القانون، عارف الحمامي ، الاحد، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن ايقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتاً، يعد فرصة ذهبية امام القوى الشيعية بالذهاب نحو حوار موسع لإيجاد تفاهم حقيقي بشان تشكيل الحكومة المقبلة بتوافق الجميع.وقال الحمامي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان […]

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