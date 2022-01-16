توجيه من وزارة الدفاع يخص المتقدمين للقبول في الدورة (112)

2022/01/16 | 14:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، دعوة للمتقدمين للقبول في الدورة (112).

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية، إن "على المتقدمين للقبول في الدورة (112) الكلية العسكرية الأولى الذين سبق أن قدموا على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع للفترة من 1 / 8 / 2021 ولغاية 10 / 8 / 2021، وللفترة من 25 / 11 / 2021 ولغاية 29 / 11/ 2021، واجتازوا الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية والتنافسية بنجاح، مراجعة الكلية العسكرية الأولى في الرستمية لغرض إجراء المقابلة النهائية".

واضاف ان "ذلك يكون بحسب الجدول في الملحق (أ)، أما الجدول في الملحق (ب) فقد تم تقديم موعد المقابلات وشمول يوم الخميس أيضا وكما موضح في الجداول المرفقة ادناه:

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