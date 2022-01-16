البيدر: الخلاف داخل البيت الشيعي اصبح اكثر “عمقاً”

2022/01/16 | 14:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رأى المحلل السياسي، علي البيدر، اليوم السبت، ان الخلاف داخل البيت الشيعي اصبح اكثر عمقا بعدة تغريدة مقتدى الصدر.وقال البيدر لوكالة ايرث نيوز، إن “الخلاف داخل البيت الشيعي اصبح اكثر عمقا بعد تاكيد السيد مقتدى على تشكيل حكومة اغلبية وطنية مدعومة من اطراف سنية بعيدا عن الاطار الذي يتوجب سياسيا ان يكون […]

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