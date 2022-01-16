حول الرئاسات الثلاثه

2022/01/16 | 15:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حامد السهيل سوى ان كان انتخاب السيد الحلبوسى رئيسا للمجلس النيابى ومساعديه اصوليا ام كان نتيجة ضربة معلم فأن النتيجه فى الاداء النوعى والكمى سوف لايكون محتلفا كثيرا عن سابقه, ان الساده ممثلى الشعب قد تم تجربتهم وسوف لا يكونوا افضل مما كانوا عليه لارتباطاتهم الحزبيه والمذهبيه وكذلك مع بعض الدول العربيه وغير […]

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