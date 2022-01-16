الأمن الوطني في ديالى يلقي القبض على 12 متهماً يبيعون كارتات لقاح كورونا

2022/01/16 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني ،اليوم الأحد، القبض على اثني عشر متهماً يقومون ببيع كارتات لقاح فيروس كورونا في ديالى.

وقالت الخلية في بيان ان مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى تمكنت من القاء القبض على 12 متهماً ببيع كارتات لقاح فيروس كورونا للمواطنين من دون أخذ القاح، مبينة أن ذلك جرى بعد ورود معلومات من المواطنين واستحصال الموافقات القضائية..



وبينت ان المتهمين اعترفوا بتلقيهم مبالغ كبيرة لافتةً إلى أن خمسةً من المتهمين موظفون في الدوائر ذات العلاقة، وتمت إحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم”.

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