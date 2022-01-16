الصدر مجددا: لا شرقية ولاغربية حكومة أغلبية وطنية

2022/01/16 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

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جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تأكيده على حكومة الأغلبية الوطنية التي تبناها خلال تصريحاته الاخيرة.

وكتب الصدر على حسابة في توتير تغريدة بخط يده كتب فيها لا شرقية ولاغربية..



حكومة اغلبية وطنية, جاء ذلك في اعقاب لقائه برئيس تحالف الفتح هادي العامري في الحنانة.

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— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) January 16, 2022

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