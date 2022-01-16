وكالة الأنباء الأردنية: استشهاد ضابط في اشتباك مسلح مع مهربين على الحدود السورية

2022/01/16 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

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استشهد ضابط أردني برتبة نقيب وأصيب ثلاثة أفراد في اشتباك مسلح مع مهربين عند إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية مع سوريا

ونقلت وكالة الانباء الأردنية عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله إن مجموعة من المهربين عند إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية أطلقوا النار على قوات حرس الحدود، فتم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك ما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري.

وأضاف المصدر أن الاشتباك أسفر عن استشهاد النقيب محمد ياسين موسى الخضيرات وإصابة ثلاثة أفراد..



وبين أنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة.

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