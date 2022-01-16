الرابط بين أمراض القلب والسكري .. كيف يمكن لمرضى السكر أن يعتنوا بقلوبهم بشكل أفضل؟

2022/01/16 | 15:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني أكثر من 34 مليون أمريكي من مرض السكري.معظم المرضى يعانون من النوع الثاني المرتبط بالنظام الغذائي إلى حد كبير.تقول جمعية القلب الأمريكية إن العديد منهم لا يقللون من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وإن المنظمة تطلق “دعوة عاجلة لاتخاذ إجراءات“.

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