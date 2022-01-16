اثر الثراء “الفاحش”..تحركات نيابية لإرغام الحلبوسي على كشف ذممه المالية

2022/01/16 | 15:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اكد النائب عن تحالف الفتح مهدي الامرلي ، الاحد، أن جلسة البرلمان الثانية سيتم خلالها حسم الذمم المالية لجميع النواب داخل قبة البرلمان.وقال الامرلي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “جلسة البرلمان القادمة سنطالب خلالها بكشف الذمم المالية للجميع، ابتداءً من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي” مشيراً الى أن “الجميع مطالب بكشف الذمة […]

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