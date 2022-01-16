إيران تؤكد إعادة باحثة فرنسية إلى السجن بسبب

2022/01/16 | 15:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت طهران إعادة الباحثة الإيرانية الفرنسية، فريبا عادلخاه، إلى السجن بسبب "مخالفتها" شروط الإقامة الجبرية، وفق ما أفاد مسؤول قضائي إيراني.

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