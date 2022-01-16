مصدر: اجتماع الإطار التنسيقي سيعقد في منزل العبادي

2022/01/16 | 15:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد، أن اجتماع الإطار التنسيقي سيعقد في منزل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز إن “اجتماع الاطار التنسيقي المقرر عقده مساء اليوم الاحد، سيجري في منزل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي”.وكان مصدرا كشف لوكالة ايرث نيوز في وقت سابق من اليوم، أن الاطار التنسيقي […]

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