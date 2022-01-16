2022/01/16 | 15:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / اسعد عبدالله عبدعلي ..نقل موقع (عربي بوست) خبرا اثار ضجة كبيرة, عن صاحب فكرة اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني, فخلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، مع قناة “فوكس نيوز” يوم السبت 15 /كانون الثاني/ 2022 “إن اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليمان كان ضرورة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو يكشف صاحب فكرة اغتيال قاسم سليماني) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو يكشف صاحب فكرة اغتيال قاسم سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).