الإطاحة بـ’إرهابي’ قبل دخوله محافظة الأنبار

2022/01/16 | 15:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، القبض على عنصر ينتمي لتنظيم داعش حاول الدخول محافظة الانبار.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 كانون الثاني 2022)، إنه "استنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة السابعة إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اشارت لتوجه احد الارهابيين للدخول الى قضاء عنه بالانبار، وعلى اثر ذلك وبمشاركة فصيل استطلاع لواء المشاة الثامن وبالتنسيق مع مكتب اجرام عنه تم نصب كمين محكم له في سيطرة مدخل قضاء عنه والقبض عليه".

وأضاف البيان أنه "من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب، وقد تم تسليمه الى جهة الطلب بعد أكمال كافة الاجراءات الاصولية بحقه".

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