الكاظمي ووزير الخارجية الليتواني يبحثان أوجه التعاون في مجالات مختلفة

2022/01/16 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، تطلع العراق لبناء أفضل العلاقات مع ليتوانيا لاسيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، فيما قدم وزير خارجية ليتوانيا كاربيل وس لاندسبيرك دعوة للكاظمي لزيارة بلاده.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الأحد، وزير خارجية جمهورية ليتوانيا كاربيل وس لاندسبيرك والوفد المرافق له"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتوطيد التعاون المشترك مع عموم دول الاتحاد الأوروبي في مجالات متعددة".

واضاف ان "اللقاء شهد بحث أوجه التعاون في المجالات المختلفة، وعلى رأسها الجانب الأمني، وفي مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"، مشيرا الى ان "رئيس الوزراء اكد تطلّع العراق لبناء أفضل العلاقات مع ليتوانيا، ولاسيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، وذلك في ظل قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر فيما يتعلّق بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال".

وتابع انه "تم مناقشة تطوير التعاون في قطاع التعليم والبناء المؤسساتي، ومناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية"، موضحا ان "الكاظمي أكد إيمان العراق بضرورة اعتماد الحوار والحلول السلمية لحل النزاعات، وأنه ماضٍ في هذا النهج".

وذكر ان "الجانبين بحثا سبل تخفيف معاناة العراقيين العالقين على حدود الاتحاد الأوروبي، وإيجاد أفضل الطرق لإنهائها بالشكل الذي يضمن كرامتهم، ويراعي القوانين الدولية والإنسانية".

من جانبه، نقل وزير الخارجية الليتواني تحيات حكومته للكاظمي، ووجّه دعوة رسمية لسيادته لزيارة ليتوانيا.

وأعرب عن امتنان حكومته "للخطوات التي اتخذها العراق لمعالجة تحدي الهجرة غير الشرعية"، لافتا الى أنها "كانت مثالاً يحتذى به في معالجة هكذا أزمات".

وأشار إلى "تطلع ليتوانيا لرفع مستوى التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات، واستعداد ليتوانيا للبحث جدياً في آليات تسهيل دخول العراقيين إليها عبر التنسيق المشترك مع السلطات العراقية المختصة، وكذلك العمل على معالجة معوقات استئناف الرحلات المباشرة للخطوط الجوية العراقية إلى أوروبا".

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