الهند تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ 8 أشهر

2022/01/16 | 15:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..شهدت آخر مستجدات كورونا حول العالم عدة أحداث أبرزها توزيع شركة كوفاكس أول مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس.فيما سجلت الهند أكثر من 271 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وهذه أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ 8 أشهر.وسجلت ألمانيا 52504 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة، بينما سجلت الصين 119 […]

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