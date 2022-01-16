2022/01/16 | 15:25 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -DoUL9X6La8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شباب مصريون يوفرون ملاجئ لآلاف القطط في القاهرة باستخدام إطارات مستعملة | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شباب مصريون يوفرون ملاجئ لآلاف القطط في القاهرة باستخدام إطارات مستعملة | الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).