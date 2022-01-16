شمول المحامين بقروض البنك المركزي لشراء الوحدات السكنية

2022/01/16 | 15:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت نقابة المحامين العراقيين، الأحد، شمول اعضائها بقروض مبادرة البنك المركزي شراء الوحدات السكنية.

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وذكر بيان للنقابة، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 كانون الثاني 2022)، أنها "تلقت رد اللجنة العليا للإشراف على قروض البنك المركزي، وذلك بعد مخاطبة النقابة لأجل شمول المحامين بقروض مبادرة شراء الوحدات السكنية".

و جاء في رد اللجنة "نود إعلامكم بعدم ممانعة اللجنة من شمول شريحة المحامين بقروض مبادرة البنك المركزي وانه بإمكان أي من أعضاء النقابة التقديم من خلال المصرف العقاري مباشرة للحصول على القرض لشراء الوحدات السكنية في مجمعات الاستثمارية في بغداد والمحافظات".

وأشار البيان إلى أن "نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي تواصل مع المصرف العقاري و اللجنة العليا للإشراف على القروض، و تابع الطلب لحين حصول الموافقة عليه".

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