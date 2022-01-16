يتسع لسجناء 3 محافظات.. دعوات لإكمال سجن

2022/01/16 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى دعا مكتب مفوضية حقوق الانسان في ديالى، الاحد، الى احياء مشروع ابو غريب الصغير لاحتواء سجناء 3 محافظات عراقية.وقال مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" مشروع بناء سجن كبير في اطراف ناحية بني سعد (20كم جنوب غرب بعقوبة) توقف العمل به قبل 14 سنة رغم انجاز اكثر من 50% من محاوره لافتا الى ان من اهم مميزات السجن قدرته على استيعاب اكثر من 4 الاف سجين مع تطبيق كامل لكل المعايير الدولية من ناحية فصل السجناء على اساس مدد المحكومية والجرمية بالاضافة الى مدارس وورش تساعد في اعادة التاهيل النفسي ناهيك عن حل ملف الاكتظاظ في مواقف الاجهزة الامنية".واضاف مهدي،ان" مواقف القوى الامنية تشهد زخم كبير لوجود اعداد ليست قليلة خاصة مع تنامي جرائم المخدرات واعتقال المئات مهم في الاشهر الماضية بالاضافة الى الارهاب وباقي الجرائم الاخرى ما يستدعي النظر الى ملف اكمال مشروع السجن الذي هو يمثل اطار اقليمي قادر على استيعاب سجناء 3 محافظات في ان واحد في اشارة منه الى ديالى وكركوك وصلاح الدين".واشار الى ان" ابو غريب الصغير وهي تسمية تطلق علي السجن لكبر حجمه يمثل حل جذري ومهم للكثير من السلبيات المتعلقة بملف المواقف والسجون الفرعية ليس في ديالى فحسب بل المحافظات المجاورز بالاضافة الى انه ينهي عب العوائل في السفر الى محافظات بعيدة لزيارة ابناءها".

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