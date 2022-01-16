عندما تضع رقبتك بيد شركة لوكهيد الأمريكية..!

2022/01/16 | 15:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عمار الجادر || 🔷 مجموعة تفاصيل حول شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية وحجم الابتزاز الذي تعرضت له القوات الجوية العراقية بواسطتها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية..♦️وهي شركة صناعات عسكرية خاصة مسيطر عليها من قبل الحكومة الأمريكية، أبرز انتاجاتها هي طائرات الـF-16، وطائرات الـF-35، وغيرها..♦️تتعامل الشركة مع مجموعة دول، أغلبها هي تلك المسيطر […]

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