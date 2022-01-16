حاول دخول الانبار.. الاستخبارات تطيح بإرهابي

2022/01/16 | 15:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الأحد، القبض على احد الإرهابيين حاول دخول محافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "استنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة السابعة إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اشارت لتوجه احد الارهابيين للدخول الى قضاء عنه بالانبار".

وأضافت، أنه "على اثر ذلك وبمشاركة فصيل استطلاع لواء المشاة الثامن وبالتنسيق مع مكتب اجرام عنه تم نصب كمين محكم له في سيطرة مدخل قضاء عنه والقبض عليه"، مشيرة إلى أنه "من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب".أكدت الخلية، "تسليمه الى جهة الطلب بعد أكمال كافة الاجراءات الاصولية بحقه".

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