ديوكوفيتش يخسر معركته القضائية ويغادر أستراليا

2022/01/16 | 15:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP PHOTO

خسر الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنّف أول عالمياً في كرة المضرب، محاولته الأخيرة لتفادي ترحيله من أستراليا الأحد، في نهاية مواجهة قانونية مثيرة حول عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا دمّرت أحلامه باحراز اللقب الحادي والعشرين القياسي في البطولات الأربع الكبرى.

وعبّر ديوكوفيتش عن “خيبة أمل شديدة” لرفض محكمة عليا أسترالية استئناف قرار إلغاء تأشيرته، لكنه سيمتثل للقرار ويغادر البلاد.

قال اللاعب البالغ 34 عاماً في بيان عشية انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة “احترم قرار المحكمة وسأتعاون مع السلطات المعنية في ما يتعلّق بخروجي من البلاد”.

ورأى الرئيس الصربي الكسندر فوفيتش الأحد أن السلطات الأسترالية “أهانت نفسها” بقرارها طرد اللاعب.

وأضاف “يظنون أنهم أهانوا ديوكوفيتش بسوء معاملته على مدى عشرة أيام إلا أنهم أهانوا أنفسهم، يمكن لديوكوفيتش أن يعود إلى بلاده مرفوع الرأس”.

المصدر: AFP

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