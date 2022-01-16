بالصور.. ثلوج دهوك ترسم لوحة بألوان رمادية

2022/01/16 | 15:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدة محافظة دهوك، اليوم الاحد، تساقط الثلوج بشكل كثيف ادى تلون الشوارع باللون الابيض.

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ثلوج دهوك ترسم لوحة بألوان رمادية أولاً على ايرث نيوز.

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