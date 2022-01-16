خمسة قضايا تلخص دوافع الاهتمام الصيني بالعراق

2022/01/16 | 15:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أرجع الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ، الاحد، في منشور على الفيسبوك اطلعت عليه /المعلومة/ دوافع الاهتمام الصيني بالعراق الى خمسة قضايا تتعلق بمشروع الحزام والطريق ومستقبل الطاقة فضلا عن الصراع الصيني الامريكي.الضغط على واشنطن اعتبر الخبير الاقتصادي أن “الاهتمام الصيني بتعزيز التبادل التجاري مع العراق يرجع إلى استهداف بكين […]

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