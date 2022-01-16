هيئة الرعاية تصدر توضيحا يخص الية صرف المستحقات المالية لهذه السنوات

2022/01/16 | 16:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح _ هام … تنفيذا لتوجيهات وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توضح الية صرف المستحقات المالية للسنوات السابقة (2016،2017،2018) كالاتي ..اولا: يكون الصرف للمستحقين للمستمرين باستلام راتب المعين المتفرغ بموجب بطاقة الدفع الالكتروني ثانيا: يكون الصرف بموجب صكوك لحالات الوفيات للمعين […]

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