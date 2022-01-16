الطلبة يعبر أمانة بغداد ويرتقي للمركز الثالث في دوري الكرة الممتاز

2022/01/16 | 16:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..نجح فريق الطلبة في التغلب على مضيفه أمانة بغداد بتغلبه عليه بهدف دون رد ضمن الدوري الممتاز بكرة القدم.والتقى الفريقان على ملعب بغداد لحساب الجولة 19 من البطولة.وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع اللاعب مرتضى علي في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.وبهذا الفوز أصبح رصيد الطلبة 37 نقطة في المركز الثالث، […]

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