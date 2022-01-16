ما هي أعراض فيروس كورونا التي يجب أن تمنع طفلك من الذهاب إلى المدرسة؟

2022/01/16 | 16:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتم إدخال عدد أكبر من الأطفال المصابين بفيروس كورونا إلى المستشفى الآن أكثر من أي وقت خلال الوباء.إذا كان طفلك يعاني من التهاب في الحلق أو الزكام ، فقد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان من المقبول إرساله إلى المدرسة.يخبرنا الدكتور آدم كيتينغ ، طبيب الأطفال في مستشفى كليفلاند كلينك للأطفال، عن الأعراض التي تشير إلى ضرورة بقاء طفلك في المنزل

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