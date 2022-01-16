2022/01/16 | 16:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد تجد النساء المصابات بالصداع النصفي المزمن بعض الراحة من خلال اتباع بعض نصائح الرعاية الذاتية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدون أدوية..9 نصائح لمواجهة الصداع النصفي المزمن) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدون أدوية..9 نصائح لمواجهة الصداع النصفي المزمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).