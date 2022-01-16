2022/01/16 | 16:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بمقتل طفل نتيجة سقوط قنينة أوكسجين عليه بعد أن وضعته والدته في الارض نتيجة للزحام.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز إن “طفلا لقي مصرعه بعد سقوط قنينة أوكسجين عليه في مستشفى البتول وسط بعقوبة في ديالى”.وأضاف أن “الطفل كانت امه قد وضعته على الارض بسبب الزحام في […]

ظهرت المقالة وضعته امه على الارض بسبب الزحام..



مقتل طفل في مستشفى ببعقوبة “دون قصد” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وضعته امه على الارض بسبب الزحام.. مقتل طفل في مستشفى ببعقوبة “دون قصد”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وضعته امه على الارض بسبب الزحام.. مقتل طفل في مستشفى ببعقوبة “دون قصد”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).