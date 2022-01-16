14 ألفا خلال أسبوع.. حملة ميدانية سعودية على

2022/01/16 | 16:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أنه تم إلقاء القبض على 13 ألفا و627 من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل والحدود في مختلف المناطق في المملكة، خلال اسبوع واحد.

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