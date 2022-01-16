ترامب: بايدن مسؤول عن تدهور العلاقات مع روسيا

2022/01/16 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خلال تجمع لمؤيديه في أريزونا تم بثه من قبل شبكات الكابلات الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن إدارة بلاده الحالية لا تسيطر على الموقف، ودفعت الوضع إلى ظهور تعليقات روسية حول احتمال ظهور تواجد عسكري روسي في أمريكا اللاتينية.

واضاف ترامب: “ها هو (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يهدد الآن بالذهاب إلى كوبا وفنزويلا، وهذا نقص في الاحترام، سابقا لم نواجه مثل هذه المشكلة أبدا”.

وأكد الرئيس الأمريكي السابق القول، إن المسؤولين الأمريكيين تعمدوا تعقيد الأمور وتصعيبها على إدارته السابقة، من خلال الكذب بشأن روسيا.

وتابع ترامب: “يتساءلون، ما هي أصعب دولة يمكن التعامل معها: روسيا، أو الصين، أو كوريا الشمالية، أو إيران؟ أصعب دولة يمكن التعامل معها هي الولايات المتحدة،لدينا بعض الأشخاص المجانين الذين ابتكروا هذه الصيغ المزيفة وهم يصرخون: روسيا، روسيا، روسيا.



كل هذه الأمور ملفقة ومبتدعة”.

وشدد ترامب على أنه تم استخدام هذه التكنولوجيا ضده، عند اتهامه بالتواطؤ مع روسيا.

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