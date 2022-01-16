سلطة الطيران المدني تلزم المسافرين بإبراز بطاقة التلقيح الدولية

2022/01/16 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي اليوم البدء بإلزام الوافدين إلى العراق والمغادرين من العراقيين والأجانب بإبراز بطاقة التلقيح الدولية ضد كورونا.

وذكرت السلطة في بيان إنه “بناءً على التوجيهات الصادرة من سلطة الطيران المدني العراقي ، تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة المسافرين الكرام ، البدء بإلزام الوافدين والمغادرين كافة، من العراقيين والأجانب بإبراز بطاقة التلقيح الدولية (المحتوية على رمز التحقق IQ)، يثبت تلقي الشخص على الأقل جرعتين بأحد لقاحات كوفيد-19، إضافة إلى فحص (PCR) قبل موعدالرحلة ب 72 ساعة ، واستثناء من يتعذر عليه لأسباب صحية تثبت ذلك ، وكذلك الغاء العمل بأستثناء المعتمرين من شرط إبراز البطاقة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد-19.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود العراق لمواجهة تفشي انتشار فيروس كورونا على أراضيه.

كما وجهت إدارة مطار بغداد الدولي ” أمن المطار على تقديم المساعدة اللازمة للملاكات الصحية العاملة في المطار وفي حال وجود تزوير ببطاقات التطعيم الدولية، أو فحص (PCR) للمسافرين، سيتم منعهم من السفر.

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