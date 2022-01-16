نيويورك تايمز : المجتمع الأمريكي يتمزق وفي طريقه للانهيار التام

2022/01/16 | 16:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..حذرت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية من ان المجتمع الامريكي في طريقه نحو الانهيار التام في عدة جوانب مع تمدد السلوك غير الاخلاقي والعصيان الاجتماعي والعنف العنصري بشكل غير مسبوق.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” هناك ارتفاعا في انماط السلوك التخريبي داخل المجتمع مثل القيادة المتهورة والمشاحنات على متن الطائرات […]

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