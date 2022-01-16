2022/01/16 | 16:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

الموقف الوبائي اليوم الأحد:

▪️عدد الإصابات: 3630▪️عدد حالات الشفاء: 431▪️عدد حالات الوفاة: 5▪️عدد الذين تلقوا اللقاح اليوم: 47183

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف وبائي مرتفع الإصابات في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقف وبائي مرتفع الإصابات في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).