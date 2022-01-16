2022/01/16 | 16:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، موعد النظر بدعوتي الطعون بجلسة البرلمان.

وذكرت المحكمة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "حددت الساعة التاسعة من صباح يوم الاربعاء موعدا للنظر في الدعوتين المرقمتين 5/اتحادية/ 2022 و6/اتحادية/ 2022 المقامتين من قبل المدعي باسم خزعل خشان والمدعي محمود داود سلمان على رئيس مجلس النواب".

وتابعت: "اضافة لوظيفته للطعن بدستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي بدورته الخامسة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد موعد النظر بدعوتي الطعون بجلسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد موعد النظر بدعوتي الطعون بجلسة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).