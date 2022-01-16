مصرع صبي في الـ 15 من العمر جراء انفجار مخلفات حربية في بادية المثنى

2022/01/16 | 16:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمصرع صبي في الـ 15 من العمر جراء انفجار مخلفات حربية في بادية المثنى.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "صبياً يبلغ الـ 15 من العمر لقي مصرعه اثناء الرعي في بادية المثنى جراء انفجار مخلف حربي".

وأضاف المصدر أن "هذا الحادث هو الثاني من نوعه في أقل من أسبوع".

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